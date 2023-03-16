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  • «Не было никакого удара»: агент Клаудиньо считает, что бразилец не фолил на Тюкавине

«Не было никакого удара»: агент Клаудиньо считает, что бразилец не фолил на Тюкавине

16 марта 2023, 09:59
32

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал спорный момент в кубковом матче с «Динамо».

  • На 62-й минуте бразилец ударил по ноге Константина Тюкавина в штрафной площади «Зенита».
  • Главный арбитр Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
  • В «Динамо» предложили проверить судью на детекторе лжи.

«Это не был пенальти. Клаудиньо не касался Тюкавина. Он убрал ногу. Я не увидел ничего там.

Тюкавин даже не контролировал мяч. Клаудиньо не выходит на мяч, чтобы выбить его.

Тем не менее он идет в мяч подошвой ноги. Он сгибает ногу, когда теряет контроль над мячом.

Думаю, судья принял правильное решение, не назначив пенальти. Не было никакого удара. Если и был, то недостаточный, чтобы упасть», – сказал агент.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Зенит Тюкавин Константин Клаудиньо
Комментарии (32)
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Kollljan
1678951008
было касание, но не было удара. Судья прав. Скоро балет будет вместо футбола.
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ilichkadr
1678951259
Касание ноги Тюкавина у Клаудиньо всё же было, но не настолько серьёзное, чтобы изображать ужас. Если бы Клаудиньо "врезал" сзади, то падение Тюкавина было бы иным(сел бы на жопу, а не прыгнул демонстративно вперед ногами). P.S. Почему то никто не обсуждает прямую ногу Тюкавина? Успей Клаудиньо к мячу немного раньше, то накладка была бы железная.
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SLADE2019
1678951548
Еще у мамы Клаудиньо спросить надо, был там пенальти или не был? А агент еще тот клоун доморощенный. Не увидеть нарушения со стороны Клаудиньо мог только слепой. Удара не было. Вот артист. А главное, вылетел ваш зенитушка, вылетел как пробушка. С чем еще раз всех настоящих болельщиков и поздравляю.
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portero
1678954269
Касание было повод был, понятно что он его не срубал, Тюка дорисовал момент....
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alefreddy
1678954929
получается Тюкавин ударил натурализованного
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neveldomha
1678956750
Вообще эти подачки Зениту были не нужны. Кукуляк фактически сломал игру Зенита, не поставив пенальти. Если бы динамо повело в счете, то не известно как бы сложилась игра. Наверняка ушли бы в оборону, а там дальше кто его знает. Главное, что показала игра - физически Зенит не готов. И главное у нас нет нападающего. Кассира надо сливать. Полный ноль.
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Persona_non_Grata
1678960484
Интересно - опрос всех игроков Зенита будет проведен ???
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dim29
1678961955
Стою на асфальте я в лыжах обутый...Смех и грех.
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paracetamol
1678976745
Когда играет морковская команда, всегда скандал. Липовые пенальти требуют выбить у судей любыми путями. Стыдуха!
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aaaaahhhh
1678989057
вот и я говорю, что Шамар с Соболем ни кого из Зенита не лупили:))))
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