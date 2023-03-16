«Не было никакого удара»: агент Клаудиньо считает, что бразилец не фолил на Тюкавине

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал спорный момент в кубковом матче с «Динамо».

На 62-й минуте бразилец ударил по ноге Константина Тюкавина в штрафной площади «Зенита».

Главный арбитр Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

В «Динамо» предложили проверить судью на детекторе лжи.

«Это не был пенальти. Клаудиньо не касался Тюкавина. Он убрал ногу. Я не увидел ничего там.

Тюкавин даже не контролировал мяч. Клаудиньо не выходит на мяч, чтобы выбить его.

Тем не менее он идет в мяч подошвой ноги. Он сгибает ногу, когда теряет контроль над мячом.

Думаю, судья принял правильное решение, не назначив пенальти. Не было никакого удара. Если и был, то недостаточный, чтобы упасть», – сказал агент.