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    Какой вы футболист?

    «Не было никакого удара»: агент Клаудиньо считает, что бразилец не фолил на Тюкавине

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал спорный момент в кубковом матче с «Динамо».

    • На 62-й минуте бразилец ударил по ноге Константина Тюкавина в штрафной площади «Зенита».
    • Главный арбитр Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • В «Динамо» предложили проверить судью на детекторе лжи.

    «Это не был пенальти. Клаудиньо не касался Тюкавина. Он убрал ногу. Я не увидел ничего там.

    Тюкавин даже не контролировал мяч. Клаудиньо не выходит на мяч, чтобы выбить его.

    Тем не менее он идет в мяч подошвой ноги. Он сгибает ногу, когда теряет контроль над мячом.

    Думаю, судья принял правильное решение, не назначив пенальти. Не было никакого удара. Если и был, то недостаточный, чтобы упасть», – сказал агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +21287

      Persona_non_Grata 10 минут назад

      Интересно - опрос всех игроков Зенита будет проведен ???

      0
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      Рейтинг: +4901

      neveldomha 1 час назад

      Вообще эти подачки Зениту были не нужны. Кукуляк фактически сломал игру Зенита, не поставив пенальти. Если бы динамо повело в счете, то не известно как бы сложилась игра. Наверняка ушли бы в оборону, а там дальше кто его знает. Главное, что показала игра - физически Зенит не готов. И главное у нас нет нападающего. Кассира надо сливать. Полный ноль.

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      Рейтинг: +21287

      Persona_non_Grata > neveldomha 8 минут назад

      Само собой вы БЫ рассердились и накатали БЫ еще штук пять !!! )))

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      Рейтинг: +2277

      alefreddy 1 час назад

      получается Тюкавин ударил натурализованного

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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr > alefreddy 1 час назад

      Не, накладочку хотел зарядить, но не случилось, натурализованный немного припоздал.

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      Рейтинг: +67538

      portero 1 час назад

      Касание было повод был, понятно что он его не срубал, Тюка дорисовал момент....

      3
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      Рейтинг: +13658

      Алексей З 2 часа назад

      Правильно тут советуют , можно ещё спросить у мамы , у жены , у друзей Клаудиньо. У всех игроков и администрации ФК Зенит.
      Все подтвердят , ни трогал.

      3
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      Рейтинг: +954

      SLADE2019 2 часа назад

      Еще у мамы Клаудиньо спросить надо, был там пенальти или не был? А агент еще тот клоун доморощенный. Не увидеть нарушения со стороны Клаудиньо мог только слепой. Удара не было. Вот артист. А главное, вылетел ваш зенитушка, вылетел как пробушка. С чем еще раз всех настоящих болельщиков и поздравляю.

      2
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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr > SLADE2019 2 часа назад

      Сам видео смотрел или просто кнопкотыком поработал?

      3
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      Рейтинг: +70

      Koni_Best_1 > ilichkadr 2 часа назад

      Я посмотрел видео, а ты смотрел? Четкий, конкретный прямой удра по ноге, да он хотел ударять по мячу, это удра не намеренный, но то что, он попал четко в ногу это отчетливо видно, неужели, больным надо быть, чтобы говорить, что не было удара по ноге

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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr > Koni_Best_1 2 часа назад

      Похоже у тебя косоглазие. Кто первым был на мяче? Правильно, Тюкавин. Кто прямой ногой изменил полёт мяча? Правильно, Тюкавин. Кто первым коснулся мяча подошвой бутса? Правильно, Тюкавин. Кто первым нарушал правила (опасная игра)? Правильно, Тюкавин.
      Что должен был сделать судья? Назначить штрафной удар в сторону Динамо, а Тюкавину показать жёлтую карточку за опасную игру. Вот так-то Koni_Best_1 . Ферштейн?

      1
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      Рейтинг: +954

      SLADE2019 > ilichkadr 1 час назад

      Слушай, твое умничание смешно и нелепо. Не надо лишний раз перед всем честным народом представать смешным. Будь мужчиной, имей мужество признать, что твою команду за уши тянули, тянули, да не вытянули. Не судьба. Опасная игра у Тюкавина - это хит сезона.

      1
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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr > SLADE2019 41 минуту назад

      Причём здесь уши, тянули, да не вытянули..., если я говорю об опасной игре Тюкавина, которая имела место быть до касания Клаудиньо ноги Тюкавина. Ферштейн или надо ещё раз пояснять?
      "Опасная игра у Тюкавина - это хит сезона"?
      Хит не хит, а факт, как не крути, на лицо. Сначала прямая нога, а потом всё остальное. У тебя пока всё наоборот: за уши тянули, тянули, да не вытянули, Тюкавина "срубили".....
      P.S. Я конечно понимаю, что каждый видит то, что хочет видеть, но не до такой же степени!?

      0
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      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka 2 часа назад

      Московская фашбанда быстро подхватывает и раздувает до вселенского масштаба , любой намёк на скандальное событие вокруг Зенита .

      3
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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr 2 часа назад

      Касание ноги Тюкавина у Клаудиньо всё же было, но не настолько серьёзное, чтобы изображать ужас. Если бы Клаудиньо "врезал" сзади, то падение Тюкавина было бы иным(сел бы на жопу, а не прыгнул демонстративно вперед ногами).
      P.S. Почему то никто не обсуждает прямую ногу Тюкавина? Успей Клаудиньо к мячу немного раньше, то накладка была бы железная.

      2
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      Рейтинг: +70

      Koni_Best_1 > ilichkadr 2 часа назад

      Тут говорится о факта, а не о том что было бы если...успей не успей и что та было бы никого не касается, нужно смотреть на факты, удар сзади по ноге был и это факт который на видео четко видно.

      0
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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr > Koni_Best_1 2 часа назад

      Тут говорят ни о чём, поскольку футбольных правил не знают.

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      Рейтинг: +4043

      Kollljan 2 часа назад

      было касание, но не было удара. Судья прав. Скоро балет будет вместо футбола.

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      Рейтинг: +3083

      fakeid 2 часа назад

      единственное, чем можно было с натяжкой оправдать - клаудиньо, когда размахивался по мячу - в его поле зрения ещё не было тюкавина, он его тупо не видел.

      и, кстати, что касается меня: лучше бы он назначил этот пенальти. просто я поставил на матч ТБ 2,5. цуко, такой экспресс мне завалили, 12 из 13 угадал, и решение кукуляка не позволило мне очень много выиграть. мудак.

      пс: моралисты со своим нытьём, что ставки зло - заранее идите нахер.

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      Рейтинг: +954

      SLADE2019 > fakeid 2 часа назад

      Да и играй и выигрывай на здоровье.

      0
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      Рейтинг: +13658

      Алексей З > fakeid 2 часа назад

      Малкома нет , на кого же ты рассчитывал ставя Т > 2.5.

      0
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      Рейтинг: +3083

      fakeid > Алексей З 1 час назад

      зенит в питере немало забивает, а вчера ещё и поддержка виража была, а не камерная обстановка. ну и после 10й секунды матча, когда уже первый пошёл, думал, что точно выгорит. а хрен.

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      Рейтинг: +13658

      Алексей З > fakeid 47 минут назад

      Не , ну ты фрукт.
      На 10 сек. ВЫ пропустили, какой ты меркантильный.
      У вас забивает последнее время только Малком, да и играли с НН и Химками, те ещё конкуренты.
      Погорячился.
      По ходу матча надо было страховку поставить.
      Хотя , вам Миллер всё возместит.
      Шучу.

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      Рейтинг: +3083

      fakeid > Алексей З 34 минуты назад

      зенит и без малкома на поле умеет 7 мячей вкатывать. так, напоминаю) в последней игре играли только на него, все пасы ему, потому что нужно было, чтобы он забил 2 гола. он их и забил. но и без него есть кому забивать.
      что касается первого гола. обычно в таких случаях зенит становится злее и просто выносит. вчера этого не случилось, хотя казалось, что запросто забьёт 2-3. вот и всё. в принципе, после 0:1 зенит прижал динамо к своей штрафной и продохнуть не давал, только мяч в ворота не шёл. а как забили - я не знаю, что после этого произошло, почему бросили играть. ладно, теперь уже пофиг.

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      Рейтинг: +13658

      Алексей З > fakeid 23 минуты назад

      О , как всё запущено.
      Что-то не припоминаю моменты у динамовских ворот.
      Мне казалось , что вся острота Зенита исходила от вратаря и защитников Динамо. Если они прекратят около своей штрафной косячить, то сами вы ничего не создадите.
      Наверно я другой матч смотрел.

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      Рейтинг: +3083

      fakeid > Алексей З 5 минут назад

      наверное другой. даже с учётом того, что к своим воротам прижались после 70й, владение 61-39, удары 9(6)-3(2). норм, в принципе.

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