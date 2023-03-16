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Чистяков: «На Тюкавине не было пенальти. Я видел момент»

16 марта 2023, 08:44
17

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал спорный момент в кубковом матче с «Динамо».

  • На 62-й минуте Клаудиньо ударил по ноге Константина Тюкавина в штрафной площади петербургской команды.
  • Главный арбитр Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
  • В «Динамо» предложили проверить судью на детекторе лжи.

«Момент я видел. Там не было пенальти, потому что не была фола.

Судья же посмотрел видеоповтор и не назначил 11-метровый удар. Значит не было нарушения», – сказал Чистяков.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Кубок Динамо Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (17)
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Нуф-Нуф
1678946029
Не 3,14зди!
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alefreddy
1678946544
просто по ноге ударил а это у Према не фол
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gennadiy
1678946949
Судья просто мраз..,такой наверно ещё и детей своих на порядочности и справедливости воспитывает.
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SLADE2019
1678947815
Был пенальти, не был пенальти - это уже неважно. Главное, что ***** отползли, причем весьма позорно. Всех с победой Динамо!
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Bozigit
1678948218
А что вы ждали от него, что скажет правду?)
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Bozigit
1678948293
Был чистый пенальти! Если бы фол был со стороны Динамо, даже var не смотрели бы)
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alp
1678948608
удар по ноге в штрафной это всегда пенальти. Считаю, что Зенит проиграл заслуженно. Думали, объедут динамо на одной левой, да силенок не хватило на 2-й тайм + "везучий" турист Кузяев.
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anatolich72
1678948747
Ладно вчера опозорились с судейством, сегодня продолжается комментариями. Зенит-позор нашего спорта.
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zigbert
1678962360
А разве что то другое мог сказать Чистяков?
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paracetamol
1678976873
Согласен, пенальти не было, но как упал красиво, можно прямо на обложку Франс футбол!
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