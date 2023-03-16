Чистяков: «На Тюкавине не было пенальти. Я видел момент»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал спорный момент в кубковом матче с «Динамо».

На 62-й минуте Клаудиньо ударил по ноге Константина Тюкавина в штрафной площади петербургской команды.

Главный арбитр Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

В «Динамо» предложили проверить судью на детекторе лжи.

«Момент я видел. Там не было пенальти, потому что не была фола.

Судья же посмотрел видеоповтор и не назначил 11-метровый удар. Значит не было нарушения», – сказал Чистяков.