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    Чистяков: «На Тюкавине не было пенальти. Я видел момент»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал спорный момент в кубковом матче с «Динамо».

    • На 62-й минуте Клаудиньо ударил по ноге Константина Тюкавина в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • В «Динамо» предложили проверить судью на детекторе лжи.

    «Момент я видел. Там не было пенальти, потому что не была фола.

    Судья же посмотрел видеоповтор и не назначил 11-метровый удар. Значит не было нарушения», – сказал Чистяков.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +8103

      nik55 32 минуты назад

      Чистяков: «На Тюкавине не было пенальти-----да он сам себя ударил

      0
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      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka 2 часа назад

      Не Димон , им по телевизеру виднее )))

      0
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      Рейтинг: +21287

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 2 часа назад

      Надо всех игроков ЗЕНИТА об этом спросить, а еще лучше пусть они сами и судят матчи Зенита, впрочем от этого уже и так не далеко ушли !!! (((

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      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Не лучше всех московских хейтеров Зенита сразу звать (хотя зачем звать , тут как тут ещё до начала спорных моментов) , во главе с бывшем в употреблении судейкой федотовым (которого или менты на московском вокзале пьяного абасцали или Зенит , не смотря на все его мольбы , ручку ему не позолотил . Ну нет такой практики в команде .).

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      Рейтинг: +3655

      anatolich72 3 часа назад

      Ладно вчера опозорились с судейством, сегодня продолжается комментариями. Зенит-позор нашего спорта.

      9
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      Рейтинг: +11339

      alp 3 часа назад

      удар по ноге в штрафной это всегда пенальти. Считаю, что Зенит проиграл заслуженно. Думали, объедут динамо на одной левой, да силенок не хватило на 2-й тайм + "везучий" турист Кузяев.

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      Рейтинг: +21287

      Persona_non_Grata > alp 2 часа назад

      Ну хоть кто-то !!!

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      Рейтинг: +12428

      Вомбат > alp 2 часа назад

      Нет, так думать он не могли. Этот состав (даже еще более сильный - с Сергеевым вместо Касьерры) играл в Самаре кубковый матчи и проиграл 0:2. Вчера снова у Зенита на было на поле четверых игроков основы, зато были мечтающий о Турции Кузяев, вечный неудачник Васютин и никогда не попадающий в игру Касьерра. А Семак, как известно, плана Б не имеет. Да он ему и не был нужен - тренер откровенно сливал кубок, раз оставил на лавке Мостового, Кругового и Кержакова.

      3
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      Рейтинг: +2125

      Bozigit 3 часа назад

      Был чистый пенальти! Если бы фол был со стороны Динамо, даже var не смотрели бы)

      3
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      Рейтинг: +2125

      Bozigit 3 часа назад

      А что вы ждали от него, что скажет правду?)

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      Рейтинг: +954

      SLADE2019 3 часа назад

      Был пенальти, не был пенальти - это уже неважно. Главное, что ***** отползли, причем весьма позорно. Всех с победой Динамо!

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      Рейтинг: +954

      SLADE2019 > SLADE2019 3 часа назад

      Нормально, ****** можно писать, а без определенного места жительства нельзя. Очень интересно.

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      Да ты так скажешь если и не видел.

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      Рейтинг: +456

      gennadiy 3 часа назад

      Судья просто мраз..,такой наверно ещё и детей своих на порядочности и справедливости воспитывает.

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      Рейтинг: +2277

      alefreddy 4 часа назад

      просто по ноге ударил а это у Према не фол

      2
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