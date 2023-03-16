Лодыгин: «Я супервратарь, всегда буду себя таким считать»

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин оценил свой уровень.

— Два года назад ты сказал, что три лучших вратаря России — Игорь Акинфеев, Лодыгин, Антон Шунин. Как тройка выглядит сейчас?

— Ха! Да, все смеялись по этому поводу. Многие мне сказали, что не надо было этого говорить. Но меня спросили про российских вратарей. Я ответил, как думаю. Сейчас мне нравится Сафонов. Хороший вратарь. И мне нравится его характер. Он наглый.

Дальше… я себя всегда считаю отличным вратарем, супервратарем. Я так и буду считать, даже когда закончу с футболом. Поэтому всегда буду ставить себя. Но если выбирать чисто из российского чемпионата, Матвей Сафонов… неплохо играет Миша Кержаков. Иван Ломаев тоже неплохой вратарь. Но иногда он перебарщивает. А характер у него хороший.