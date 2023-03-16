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    Лодыгин: «Я супервратарь, всегда буду себя таким считать»

    Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин оценил свой уровень.

    — Два года назад ты сказал, что три лучших вратаря России — Игорь Акинфеев, Лодыгин, Антон Шунин. Как тройка выглядит сейчас?

    — Ха! Да, все смеялись по этому поводу. Многие мне сказали, что не надо было этого говорить. Но меня спросили про российских вратарей. Я ответил, как думаю. Сейчас мне нравится Сафонов. Хороший вратарь. И мне нравится его характер. Он наглый.

    Дальше… я себя всегда считаю отличным вратарем, супервратарем. Я так и буду считать, даже когда закончу с футболом. Поэтому всегда буду ставить себя. Но если выбирать чисто из российского чемпионата, Матвей Сафонов… неплохо играет Миша Кержаков. Иван Ломаев тоже неплохой вратарь. Но иногда он перебарщивает. А характер у него хороший.

    • Сейчас Лодыгин в греческом «Панатинаикосе».
    • В «Зените» он был в 2013-2019 годах.
    • Лодыгин провел в РПЛ за «Зенит» 111 матчей, пропустил 96 голов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5245

      Каратель 4 часа назад

      Лодыгин: «Я супервратарь, всегда буду себя таким считать,забейте ещё косячок»

      0
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      Рейтинг: +2751

      BlackMurder 6 часов назад

      Я уже и забыл про тебя, но ляпы трудно стереть

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      Рейтинг: +554

      эд100 6 часов назад

      зачем комментировать бредни каждого чудика?... нет, зачем их вообще публиковать???

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      Рейтинг: +2284

      kvm 12 часов назад

      самодовольный ****

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      Рейтинг: +5533

      _Marqella_ > kvm 12 часов назад

      ну да,согласна...Был один сезон хороший в Зените,даже вроде в сборной засветился,ну а потом только всё плохо,даже когда обратно в Грецию уехал и там не был на виду в посредственном клубе...Понтов много а толку мало..))

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