Евсеев рассказал, как относится к натурализации Малкома и Клаудиньо

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.
— Как относитесь к натурализации Малкома и Клаудиньо?
— Дали им (гражданство) — значит, заслужили. Русский язык пусть выучат. У нас же играл восемь лет футболист в РПЛ, за сборную, а русский не знал — по крайней мере, не разговаривал. Или стеснялся, мы не знаем.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
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Источник: «РБ Спорт»