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  • Евсеев рассказал, как относится к натурализации Малкома и Клаудиньо

Евсеев рассказал, как относится к натурализации Малкома и Клаудиньо

7 марта 2023, 09:59
3

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.

— Как относитесь к натурализации Малкома и Клаудиньо?

— Дали им (гражданство) — значит, заслужили. Русский язык пусть выучат. У нас же играл восемь лет футболист в РПЛ, за сборную, а русский не знал — по крайней мере, не разговаривал. Или стеснялся, мы не знаем.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо Евсеев Вадим
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1678174956
Да, у Марио с языком так и не пошло, а жаль, может, ещё ярче бы раскрылся.
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Иван Петров 1986
1678190937
Да не нужно им это - это не отражается на количестве бабок.
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Азбука
1678198456
Меньше будут слушать и читать российские СМИ-будут только лучше играть.
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