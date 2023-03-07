Евсеев рассказал, как относится к натурализации Малкома и Клаудиньо

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.

— Как относитесь к натурализации Малкома и Клаудиньо?

— Дали им (гражданство) — значит, заслужили. Русский язык пусть выучат. У нас же играл восемь лет футболист в РПЛ, за сборную, а русский не знал — по крайней мере, не разговаривал. Или стеснялся, мы не знаем.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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