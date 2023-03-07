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    Какой вы футболист?

    Евсеев рассказал, как относится к натурализации Малкома и Клаудиньо

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.

    — Как относитесь к натурализации Малкома и Клаудиньо?

    — Дали им (гражданство) — значит, заслужили. Русский язык пусть выучат. У нас же играл восемь лет футболист в РПЛ, за сборную, а русский не знал — по крайней мере, не разговаривал. Или стеснялся, мы не знаем.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 09:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +743

      Азбука 7 марта, 17:14

      Меньше будут слушать и читать российские СМИ-будут только лучше играть.

      0
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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 7 марта, 15:08

      Да не нужно им это - это не отражается на количестве бабок.

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 7 марта, 10:42

      Да, у Марио с языком так и не пошло, а жаль, может, ещё ярче бы раскрылся.

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