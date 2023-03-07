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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Быстров: «Маслов вышел на разминку как чемпион мира. Надо дать ему по голове»

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

    «Спартак» где-то час играл непонятно во что. Вопрос к Абаскалю по составу. Промес не готов, играл на чистых мячах, не обострял. Плюс Дуарте провел не лучший свой матч. Это уже две ошибки тренера с составом.

    Почему Зиньковского выпускают на 75-й минуте, а не на 60-65-й минуте? Мяч шел медленно. Какие бы ни были у «Зенита» бразильцы, но у них мяч шел быстро. «Пари НН» за двадцать минут устал, тем более гол пропустили, хотя они хотели играть на контратаках.

    «Урал» был лучше готов к игре, прессинговал, не давал «Спартаку» разворачиваться. Футболисты «Урала» разобрали команду и действовали по требованиям тренера.

    Маслов вышел на разминку, как будто он чемпион мира, хотя надо дать ему чем-то по голове. Когда человек так делает, то он обязательно привезет. И что дальше случилось? В первом голе он не создал офсайд, опустился вниз», — сказал Быстров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 08:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 7 марта, 11:05

      Спартаковец Быстров критикует игру Спартака. Все верно, кто еще имеет право критиковать, как не одноклубники!...)))

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 7 марта, 10:47

      Да, как чемпион мира... - вот по этой причине 11 воспитанников Спартака в старте мы в обозримом будущем не увидим. (((

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 7 марта, 09:08

      Вовчик по твоим интервью, ты в основном замечаешь короткие юбки и большие сиськи

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      Рейтинг: +511

      эд100 7 марта, 09:07

      опять эта глупая недошавка лает. кому вообще на срачь ТВ пришла в голову мысль, что он эксперт??? одни фрики околофутбольные

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      Рейтинг: +1197

      Suvorov51 7 марта, 09:01

      Вован, ты прям зарбор игры провел, как настоящий тренер, а вот тренером тебе не быть, дать по голове, это не воспитание

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 7 марта, 08:49

      Промес хоть какие-то признаки жизни подавал, Маслов вышел потому, что сломали Чернова, Зиньковский вышел и 3-4 раза так обрезал всю команду - этот идиот вообще матч смотрел?

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