Быстров: «Маслов вышел на разминку как чемпион мира. Надо дать ему по голове»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Спартак» где-то час играл непонятно во что. Вопрос к Абаскалю по составу. Промес не готов, играл на чистых мячах, не обострял. Плюс Дуарте провел не лучший свой матч. Это уже две ошибки тренера с составом.

Почему Зиньковского выпускают на 75-й минуте, а не на 60-65-й минуте? Мяч шел медленно. Какие бы ни были у «Зенита» бразильцы, но у них мяч шел быстро. «Пари НН» за двадцать минут устал, тем более гол пропустили, хотя они хотели играть на контратаках.

«Урал» был лучше готов к игре, прессинговал, не давал «Спартаку» разворачиваться. Футболисты «Урала» разобрали команду и действовали по требованиям тренера.

Маслов вышел на разминку, как будто он чемпион мира, хотя надо дать ему чем-то по голове. Когда человек так делает, то он обязательно привезет. И что дальше случилось? В первом голе он не создал офсайд, опустился вниз», — сказал Быстров.

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