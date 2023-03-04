Лещук рассказал о конфликте Черчесова с Егором Кридом

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук вспомнил, как снимался вместе с тренером Станиславом Черчесовым и рэпером Егором Кридом.

– Вы с Черчесовым и Егором Кридом участвовали в рекламе чипсов. Как это вышло?

– Должен был ехать Коля Комличенко, но я подвернул голеностоп и единственный остался в Москве – а тут как раз и запись.

Мы со Станиславом Саламовичем на съемки приехали вовремя, а Егор часа на полтора опоздал.

Черчесов уже кипел: «Сколько можно?!». Для шоу-бизнеса это нормально, а мы люди спортивные, привыкли к дисциплине.

Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съемка сейчас сорвется, но режиссер их успокоил.

У Черчесова роль была минут на 20-30 записи, он снялся и уехал, а мы потом десять часов продолжали.

Помню, висели на тросах, было очень неудобно, все перетягивало и начинало неметь.

Практически сняли уже эту сцену, и вдруг Егор: «Вкус не тот! Я с этим сниматься не буду!».

Они его с тросов сняли, начали бегать вокруг, суетиться. Я говорю: «Снимите меня тоже, я устал!» Это же еще все ночью происходило.

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