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    Лещук рассказал о конфликте Черчесова с Егором Кридом

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук вспомнил, как снимался вместе с тренером Станиславом Черчесовым и рэпером Егором Кридом.

    – Вы с Черчесовым и Егором Кридом участвовали в рекламе чипсов. Как это вышло?

    – Должен был ехать Коля Комличенко, но я подвернул голеностоп и единственный остался в Москве – а тут как раз и запись.

    Мы со Станиславом Саламовичем на съемки приехали вовремя, а Егор часа на полтора опоздал.

    Черчесов уже кипел: «Сколько можно?!». Для шоу-бизнеса это нормально, а мы люди спортивные, привыкли к дисциплине.

    Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съемка сейчас сорвется, но режиссер их успокоил.

    У Черчесова роль была минут на 20-30 записи, он снялся и уехал, а мы потом десять часов продолжали.

    Помню, висели на тросах, было очень неудобно, все перетягивало и начинало неметь.

    Практически сняли уже эту сцену, и вдруг Егор: «Вкус не тот! Я с этим сниматься не буду!».

    Они его с тросов сняли, начали бегать вокруг, суетиться. Я говорю: «Снимите меня тоже, я устал!» Это же еще все ночью происходило.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2023 13:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 4 марта, 14:11

      Просто надо было включить в контракт пункт об оплате простоев и получать доход от отсутствия Крида

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 марта, 13:59

      Сочувствую Черчесову, что приходится с таким говном общаться.

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