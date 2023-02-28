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Fonbet Кубок России. «Краснодар» победил ЦСКА (1:0) благодаря штрафному Сперцяна, но вылетел в Путь регионов

28 февраля 2023, 21:29
10

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.

Единственный гол в матче забил со штрафного полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Краснодар» уступил ЦСКА по сумме двух матчей (1:3) и вылетел в Путь регионов. Московский клуб вышел в 1/2 финала Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сперцян, 50.

Первый матч: 0:3

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар
Комментарии (10)
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Таврида
1677609007
Покатали мяч на расслабоне. Скукотища.
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Skull_Boy
1677609116
Бестолковые зулусы в нападении у Краснодара, которые создали ровно нихрена против команды, которые стояли и было им просто насрать на игру
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GoLenaStop
1677609804
Игра вязкая, с кучей ошибок в передачах и приеме мяча. ЦСКА смотрелся быстрее и интереснее, хотя явно играл в центр-оборону, ведь у Краснодара фланги не работали . Краснодар забил со стандарта красиво, но этого слишком мало, надо и с игры. Судейство не испортило игру. Всем командам, болелам - удачи и здоровья! С весной!
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JTherry
1677610482
Ахметов перепутал, за какую команду играл...) победа бычкам особых выгод не принесла, кроме самоудовлетворения, а ведь кони не особо сопротивлялись...
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cska1948
1677610979
Какой-то мутный штрафной с которого Сперцян забил гол. Там скорее игрок Краснодара правила нарушил.
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rash1959
1677612483
Квази поулярный матч, масса обсуждений и комментариев. Не спавнить со вчерашней игрой. Раз комментарий, два... , и усё. Прибавьте мой .
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R_a_i_n
1677612750
Клинер - поздравляю!
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