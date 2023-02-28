«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.
Единственный гол в матче забил со штрафного полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
«Краснодар» уступил ЦСКА по сумме двух матчей (1:3) и вылетел в Путь регионов. Московский клуб вышел в 1/2 финала Пути РПЛ.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч
Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Сперцян, 50.
Первый матч: 0:3
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Источник: «Бомбардир»