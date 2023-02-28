«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.

Единственный гол в матче забил со штрафного полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Краснодар» уступил ЦСКА по сумме двух матчей (1:3) и вылетел в Путь регионов. Московский клуб вышел в 1/2 финала Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сперцян, 50.

Первый матч: 0:3

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