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    Fonbet Кубок России. «Краснодар» победил ЦСКА (1:0) благодаря штрафному Сперцяна, но вылетел в Путь регионов

    «Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.

    Единственный гол в матче забил со штрафного полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

    «Краснодар» уступил ЦСКА по сумме двух матчей (1:3) и вылетел в Путь регионов. Московский клуб вышел в 1/2 финала Пути РПЛ.

    Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сперцян, 50.

    Первый матч: 0:3

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    Источник: «Бомбардир»

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    28.02.2023 21:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      krakovka1983 1 марта, 01:42

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: серебряный прогноз. 10 лет ему. На первом месте выходит.

      0
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      Рейтинг: +14322

      Skull_Boy > krakovka1983 1 марта, 12:21

      Твой сервис полная х_ня, который каким-то образом ставил на победу Ньюкасла в финале Кубка Лиги против МЮ, который на ходу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12508

      R_a_i_n 28 февраля, 22:32

      Клинер - поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +6117

      rash1959 28 февраля, 22:28

      Квази поулярный матч, масса обсуждений и комментариев. Не спавнить со вчерашней игрой. Раз комментарий, два... , и усё. Прибавьте мой .

      0
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      Рейтинг: +197

      cska1948 28 февраля, 22:02

      Какой-то мутный штрафной с которого Сперцян забил гол. Там скорее игрок Краснодара правила нарушил.

      5
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      Рейтинг: +8892

      vladik12 > cska1948 28 февраля, 22:17

      Ради такого классного исполнения - не жалко!

      0
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      Рейтинг: +28681

      JTherry 28 февраля, 21:54

      Ахметов перепутал, за какую команду играл...) победа бычкам особых выгод не принесла, кроме самоудовлетворения, а ведь кони не особо сопротивлялись...

      2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM > JTherry 1 марта, 00:49

      Так и было!! Пусть бычки порадуются и начинают сначала!!!

      0
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      Рейтинг: +8877

      GoLenaStop 28 февраля, 21:43

      Игра вязкая, с кучей ошибок в передачах и приеме мяча.
      ЦСКА смотрелся быстрее и интереснее, хотя явно играл в центр-оборону, ведь
      у Краснодара фланги не работали .
      Краснодар забил со стандарта красиво, но этого слишком мало, надо и с игры.
      Судейство не испортило игру.
      Всем командам, болелам - удачи и здоровья!
      С весной!

      0
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      Рейтинг: +14322

      Skull_Boy 28 февраля, 21:31

      Бестолковые зулусы в нападении у Краснодара, которые создали ровно нихрена против команды, которые стояли и было им просто насрать на игру

      1
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      Рейтинг: +889

      Таврида 28 февраля, 21:30

      Покатали мяч на расслабоне. Скукотища.

      2
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