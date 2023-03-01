Быстров: «Краснодар» в матче с ЦСКА разочаровал»

Соглашусь с Вовкой.
Две игры Краснодара вызвали вопросы по игре и составу. Сергей , кого вы накупили ?
Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров недоволен выступлением команды в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России (Путь РПЛ) против ЦСКА (1:0). Москвичи прошли дальше.
«Несмотря на то что счет в пользу «Краснодара», по сумме двух встреч они оказались явно слабее.
Да и по сегодняшнему матчу не могу сказать, что «Краснодар» заслужил победу больше. Футболисты ЦСКА контролировали ход матча, никуда не торопились, спокойно оборонялись, в то время как «Краснодар» не знал, что нужно сделать, чтобы взломать насыщенную оборону ЦСКА.
Короче говоря, «Краснодар» — разочарование вечера», – написал Быстров.
- ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ может встретиться со «Спартаком».
- «Краснодар» отправился в Путь регионов, где уже нельзя проигрывать.
- РПЛ возобновится 3 марта.
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