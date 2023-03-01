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    Быстров: «Краснодар» в матче с ЦСКА разочаровал»

    Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров недоволен выступлением команды в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России (Путь РПЛ) против ЦСКА (1:0). Москвичи прошли дальше.

    «Несмотря на то что счет в пользу «Краснодара», по сумме двух встреч они оказались явно слабее.

    Да и по сегодняшнему матчу не могу сказать, что «Краснодар» заслужил победу больше. Футболисты ЦСКА контролировали ход матча, никуда не торопились, спокойно оборонялись, в то время как «Краснодар» не знал, что нужно сделать, чтобы взломать насыщенную оборону ЦСКА.

    Короче говоря, «Краснодар» — разочарование вечера», – написал Быстров.

    • ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ может встретиться со «Спартаком».
    • «Краснодар» отправился в Путь регионов, где уже нельзя проигрывать.
    • РПЛ возобновится 3 марта.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    01.03.2023 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 10:26

      Соглашусь с Вовкой.
      Две игры Краснодара вызвали вопросы по игре и составу. Сергей , кого вы накупили ?

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