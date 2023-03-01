Соломатин: «Акинфеев доказал, что этому мальчику Сафонову до Игоря еще работать и работать»

Акинфеев ошибся при установке стенки и потому пропустил. Удар был хорош, но виноват в пропущенном мяче однозначно Акинфеев. Но раза три он просто спасал команду.
Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России (Путь РПЛ) между москвичами и «Краснодаром» (0:1).
«ЦСКА все контролировал, это сто процентов. Должно было произойти что-то невероятное, чтобы «Краснодар» прошел. Ну и лучший вратарь России – Игорь Акинфеев – в очередной раз доказал этому мальчику Матвею Сафонову, что ему до него еще работать и работать.
Неизвестно вообще, добьется ли он таких результатов, как Игорь. А то что-то Сафонов разговорился в последнее время», – сказал Соломатин.
- Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
- Оба игрока всю карьеру проводят в родных клубах.
- У Сафонова трофеев в карьере нет. Акинфеев брал с ЦСКА, в частности, Кубок УЕФА.
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