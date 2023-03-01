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  • Соломатин: «Акинфеев доказал, что этому мальчику Сафонову до Игоря еще работать и работать»

Соломатин: «Акинфеев доказал, что этому мальчику Сафонову до Игоря еще работать и работать»

1 марта 2023, 08:56
2

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России (Путь РПЛ) между москвичами и «Краснодаром» (0:1).

«ЦСКА все контролировал, это сто процентов. Должно было произойти что-то невероятное, чтобы «Краснодар» прошел. Ну и лучший вратарь России – Игорь Акинфеев – в очередной раз доказал этому мальчику Матвею Сафонову, что ему до него еще работать и работать.

Неизвестно вообще, добьется ли он таких результатов, как Игорь. А то что-то Сафонов разговорился в последнее время», – сказал Соломатин.

  • Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
  • Оба игрока всю карьеру проводят в родных клубах.
  • У Сафонова трофеев в карьере нет. Акинфеев брал с ЦСКА, в частности, Кубок УЕФА.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Акинфеев Игорь Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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моэм
1677655408
Чтобы назвать Сафонова , вратаря Сборной России , мальчиком надо быть Каавазашвили , которому девятый десяток.
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Skull_Boy
1677662590
Да знаем мы как пиар работает на Краснодар и где теперь Игнатьев, Сулемайнов и Татаев, и этот помрет
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