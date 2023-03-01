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    Какой вы футболист?

    Соломатин: «Акинфеев доказал, что этому мальчику Сафонову до Игоря еще работать и работать»

    Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России (Путь РПЛ) между москвичами и «Краснодаром» (0:1).

    «ЦСКА все контролировал, это сто процентов. Должно было произойти что-то невероятное, чтобы «Краснодар» прошел. Ну и лучший вратарь России – Игорь Акинфеев – в очередной раз доказал этому мальчику Матвею Сафонову, что ему до него еще работать и работать.

    Неизвестно вообще, добьется ли он таких результатов, как Игорь. А то что-то Сафонов разговорился в последнее время», – сказал Соломатин.

    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
    • Оба игрока всю карьеру проводят в родных клубах.
    • У Сафонова трофеев в карьере нет. Акинфеев брал с ЦСКА, в частности, Кубок УЕФА.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    01.03.2023 08:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 1 марта, 23:06

      Акинфеев ошибся при установке стенки и потому пропустил. Удар был хорош, но виноват в пропущенном мяче однозначно Акинфеев. Но раза три он просто спасал команду.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 1 марта, 12:23

      Да знаем мы как пиар работает на Краснодар и где теперь Игнатьев, Сулемайнов и Татаев, и этот помрет

      0
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 1 марта, 10:31

      Ога, пустил, получил сухаря и доказал )))

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      Рейтинг: +2326

      моэм 1 марта, 10:23

      Чтобы назвать Сафонова , вратаря Сборной России , мальчиком надо быть Каавазашвили , которому девятый десяток.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 09:57

      Не соглашусь , что Акинфеев что-то кому-то доказывал.
      Игорь это знак качестваи надёжности и только недалёкие могут его с кем то сравнивать.
      Сафонов очередной "плод" пиар компании на матч-тв, там периодически лепят звёзд из ничего.

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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. > Алексей З 1 марта, 12:18

      Согласен с Вами. Удачи Вам.

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