Соломатин: «Акинфеев доказал, что этому мальчику Сафонову до Игоря еще работать и работать»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России (Путь РПЛ) между москвичами и «Краснодаром» (0:1).

«ЦСКА все контролировал, это сто процентов. Должно было произойти что-то невероятное, чтобы «Краснодар» прошел. Ну и лучший вратарь России – Игорь Акинфеев – в очередной раз доказал этому мальчику Матвею Сафонову, что ему до него еще работать и работать.

Неизвестно вообще, добьется ли он таких результатов, как Игорь. А то что-то Сафонов разговорился в последнее время», – сказал Соломатин.

Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).

Оба игрока всю карьеру проводят в родных клубах.

У Сафонова трофеев в карьере нет. Акинфеев брал с ЦСКА, в частности, Кубок УЕФА.

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