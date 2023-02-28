Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на поражение от «Краснодара» в матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.
- «Краснодар» победил на своем поле со счетом 1:0.
- Первая игра в Москве завершилась крупной победой ЦСКА – 3:0.
- Москвичи по сумме двух матчей вышли в 1/2 финала. «Краснодар» вылетел в Путь регионов.
«Проигрывать всегда неприятно, но цель достигнута, мы прошли. Всегда возникает какой‑то процент недонастроя. Когда мы выбегали в атаку, не хватало точности передач и понимания друг друга.
Мы мало играли в футбол, мы охраняли счет. Наверное, так получалось в понимании футболистов. Мы же планировали играть в другой футбол и доставать гораздо больше неприятностей сопернику. Нам нужно было забить гол, чтобы сделать задачу сопернику еще более сложной.
Но так получается, что мы надежно отработали в обороне, а с переходами мало что получалось, — сказал Федотов.
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