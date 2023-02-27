Джикия оттолкнул Кейта, который хотел пробить пенальти вместо Промеса

«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

Последний гол спартаковцы забили с пенальти, который реализовал Квинси Промес.

До этого голландец не использовал две попытки – мяч отбивал вратарь «Локо» Илья Лантратов (в одном из случаев с нарушением правил – выпрыгнул с линии ворот до удара).

Перед третьей попыткой Промеса мяч у него пытался забрать Бальде Кейта. Сенегальца оттолкнул капитан команды Георгий Джикия.

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