Защитник «Вильярреала» Ефремов: «В Испании проблем из-за русского паспорта нет от слова совсем»

Воспитанник «Чертаново» Антон Ефремов, выступающий за третью команду «Вильярреала», рассказал, что у него нет проблем из-за гражданства РФ.

– Проблем из-за русского паспорта вообще нет?

– Нет. От слова совсем. Более того, 23 марта иду возобновлять карточку резидента – ее дают до 2027 года.

Проще говоря, это ВНЖ. При прохождении границы показываешь ее. По-моему, даже паспорт не нужен.

В быту тоже никаких проблем [из-за русского паспорта]. Все относятся доброжелательно. Клуб помогает с оформлением всей документации – мне, жене.

Ефремову сейчас 19 лет.

Он перебрался в «Вильярреал» из академии «Локомотива» в августе 2019 года.

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