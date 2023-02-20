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    «Вильярреал» близок к продлению контракта с российским защитником

    Воспитанник «Чертаново» Антон Ефремов подпишет новый контракт с «Вильярреалом».

    По информации «Матч ТВ», это произойдет во вторник, 21 февраля.

    Ожидается, что стороны продлят соглашение до лета 2026 года с опцией пролонгации еще на один сезон.

    Действующий договор между игроком и клубом истекает в июне 2024-го.

    • Ефремову сейчас 19 лет.
    • Он перебрался в «Вильярреал» из академии «Локомотива» в августе 2019 года.
    • За главную команду испанцев центральный защитник пока не дебютировал.

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    Источник: «Матч ТВ»

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