Защитник «Вильярреала» Ефремов: «Российские новостные каналы в Испании отключили. Слежу в интернете»

Воспитанник «Чертаново» Антон Ефремов, выступающий за третью команду «Вильярреала», рассказал о быту в Испании.

– Сейчас в Испании зима. Тарифы, цены сильно ли подросли с лета?

– Наверное, да. Рядом с моим домом бензин не такой дорогой, потому что заправка дешевенькая, наверное. Но вообще ребята говорят, что да, бензин заметно вырос в цене.

Насчет продуктов – хожу на рынок за ними. Там они недорогие. Если закупаться на неделю овощами и фруктами, то на нас двоих с женой – это порядка 60-70 евро. В магазине будет гораздо дороже.

– На что первую зарплату потратил в Испании?

– Зарплата небольшая, поэтому больше на каждодневные расходы. Но, например, откладывал какое-то время – и недавно ездили с женой в путешествие. Были в Париже два дня, в Мюнхене.

На машину долго бы копил? Конечно. Скрывать не буду – помогли родители купить. Сначала на ней отец ездил, потом я получил международные права. Toyota Corolla – гибридная. Это очень облегчило жизнь.

– Что смотришь на ютюбе?

– Редко его смотрю. В основном – свои игры, разбираю ошибки. А обычно смотрю телевизор, какие-то новости.

Российских новостей тут мало, потому что отключили все новостные каналы. Возможно, это из-за санкций.

Но за новостями из России все равно слежу – по интернету. Еще фильмы советские смотрю.

Ефремову сейчас 19 лет.

Он перебрался в «Вильярреал» из академии «Локомотива» в августе 2019 года.

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