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  • «Волга» – «Зенит»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России

«Волга» – «Зенит»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России

25 февраля 2023, 13:50
12

«Волга» и «Зенит» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Кубка России.

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«Волга»: Климович, Абазов, Билалов, Данилкин, Дашаев, Камлашев, Кирсанов, Магомадов, Морозов, Денис Рахманов, Дмитрий Рахманов.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Алип, Чистяков, Караваев, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Кассьерра.

Судья: Алексей Сухой (Россия)

  • Матчей в сезоне: 7
  • Желтые карточки: 28 (4 в среднем за матч)
  • Красные карточки: 1
  • Фолы в среднем за матч: 21

«Волга» занимает 17-е, предпоследнее место в Первой лиге. «Зенит» лидирует в РПЛ.

Команды ни разу не играли друг с другом.

Коэффициенты:

  • Победа «Волги» – 20.00
  • Ничья – 7.70
  • Победа «Зенита» – 1.21

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Волга
Комментарии (12)
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PAREVG.
1677322754
Вся страна болеет за Волгу!
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_Marqella_
1677323042
8 россиян у Зенита
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jek718875
1677324623
Вся страна болеет за Волгу, я тоже, ставлю свою хибару на победу,через неделю буду жить в пентхаусе
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Красногвардейчик
1677324797
Волга вперёд!!! Иранский Сепахан смог, и вам по плечу!!! болеем
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jek718875
1677327453
Волга показывает игру уровня ЛЧ, иногда счёт не отражает,происходящее на поле
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