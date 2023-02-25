«Волга» и «Зенит» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Кубка России.
- Встреча пройдет в Ульяновске на стадионе «Труд».
- Начало – в 14:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Волга»: Климович, Абазов, Билалов, Данилкин, Дашаев, Камлашев, Кирсанов, Магомадов, Морозов, Денис Рахманов, Дмитрий Рахманов.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Алип, Чистяков, Караваев, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Кассьерра.
Судья: Алексей Сухой (Россия)
- Матчей в сезоне: 7
- Желтые карточки: 28 (4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
«Волга» занимает 17-е, предпоследнее место в Первой лиге. «Зенит» лидирует в РПЛ.
Команды ни разу не играли друг с другом.
Коэффициенты:
- Победа «Волги» – 20.00
- Ничья – 7.70
- Победа «Зенита» – 1.21
Источник: «Бомбардир»