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  • «Разжирел, как свинья»: экс-игрок «Зенита» рассказал, почему отказался от алкоголя

«Разжирел, как свинья»: экс-игрок «Зенита» рассказал, почему отказался от алкоголя

22 февраля 2023, 20:30
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин назвал причину, по которой он решил отказаться от употребления алкоголя.

«Почему отказался от алкоголя? После футбольной карьеры я начал употреблять пенное золото [пиво]. Но сейчас надо паузу. Активно худею, активно набираю форму, хочу хорошо выглядеть.

Были ли проблемы с формой? Во время чемпионата мира я очень сильно разжирел, как свинья. За полтора месяца 17 кг набрал. Но сейчас за месяц я скинул 8 кг. Неприятно, когда прибавляешь. Я всегда был стройный, а тут на тебе», – сказал Гасилин.

  • Гасилин выступал за такие клубы, как «Зенит», «Амкар», «Томь», «Волгарь» и «Звезду».
  • В феврале 2022-го он закончил карьеру и стал выступать за медийную команду «Амкал».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкал Гасилин Алексей
Комментарии (1)
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serglider
1677095516
Помню была такая медийная команда, !Стар Ко" называлась. Играли там в футбол российские певцы и музыканты. Ну и Пугачева засунула туда своего тогдашнего любовника Челобанова, который активно спивался))) Типа здоровее будет! Так он еще больше стал спиваться, оказывается они там не столько тренироваться собирались, сколько бухать))) Мда, медийная команда... она такая.
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