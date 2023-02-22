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    «Разжирел, как свинья»: экс-игрок «Зенита» рассказал, почему отказался от алкоголя

    Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин назвал причину, по которой он решил отказаться от употребления алкоголя.

    «Почему отказался от алкоголя? После футбольной карьеры я начал употреблять пенное золото [пиво]. Но сейчас надо паузу. Активно худею, активно набираю форму, хочу хорошо выглядеть.

    Были ли проблемы с формой? Во время чемпионата мира я очень сильно разжирел, как свинья. За полтора месяца 17 кг набрал. Но сейчас за месяц я скинул 8 кг. Неприятно, когда прибавляешь. Я всегда был стройный, а тут на тебе», – сказал Гасилин.

    • Гасилин выступал за такие клубы, как «Зенит», «Амкар», «Томь», «Волгарь» и «Звезду».
    • В феврале 2022-го он закончил карьеру и стал выступать за медийную команду «Амкал».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.02.2023 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля, 22:51

      Помню была такая медийная команда, !Стар Ко" называлась. Играли там в футбол российские певцы и музыканты. Ну и Пугачева засунула туда своего тогдашнего любовника Челобанова, который активно спивался))) Типа здоровее будет! Так он еще больше стал спиваться, оказывается они там не столько тренироваться собирались, сколько бухать))) Мда, медийная команда... она такая.

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