«Разжирел, как свинья»: экс-игрок «Зенита» рассказал, почему отказался от алкоголя

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин назвал причину, по которой он решил отказаться от употребления алкоголя.

«Почему отказался от алкоголя? После футбольной карьеры я начал употреблять пенное золото [пиво]. Но сейчас надо паузу. Активно худею, активно набираю форму, хочу хорошо выглядеть.

Были ли проблемы с формой? Во время чемпионата мира я очень сильно разжирел, как свинья. За полтора месяца 17 кг набрал. Но сейчас за месяц я скинул 8 кг. Неприятно, когда прибавляешь. Я всегда был стройный, а тут на тебе», – сказал Гасилин.

Гасилин выступал за такие клубы, как «Зенит», «Амкар», «Томь», «Волгарь» и «Звезду».

В феврале 2022-го он закончил карьеру и стал выступать за медийную команду «Амкал».

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