Агент Изидора рассказал, сыграет ли форвард «Локомотива» против «Спартака»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, ответил на вопрос, сыграет ли его клиент со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

«У нас по-прежнему нет конкретики относительно восстановления Вильсона. Не знаю, сыграет ли он против «Спартака». К этому моменту все еще может поменяться», — сказал Лакруа.

«Локомотив» примет «Спартак» завтра, 22 февраля.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

Сообщалось, что француз может пропустить более 2 месяцев из-за травмы.

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