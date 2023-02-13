Серия А. «Наполи» разгромил «Кремонезе» (3:0), Хвича забил в свой день рождения

«Наполи» победил «Кремонезе» в матче 22-го тура Серии А.

Клуб из Неаполя забил три безответных мяча. Экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия отличился в свой день рождения, забив девятый мяч в сезоне Серии А.

«Наполи» уверенно лидирует в Серии А. Клуб Лучано Спаллетти увеличил отрыв от «Интера» в турнирной таблице до 16 очков.

Италия. Серия А. 22-й тур

Наполи – Кремонезе – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хвича, 22; 2:0 – Осимхен, 65; 3:0 – Эльмас, 79.

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