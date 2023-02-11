Экс-тренер Мамаева: «Горжусь Павлом. Он воспитает будущих успешных игроков»

Бывший тренер Павла Мамаева по ФШМ Андрей Гашкин прокомментировал новость об окончании карьеры игрока.

«Это был очень талантливый футболист, которым я горжусь по сей день. Он провел яркую карьеру, радовал всех нас и продвигал футбол вперед. В ФШМ он был самым талантливым. И даже сейчас так у нас и не появилось более талантливого футболиста, чем Мамаев.

Желаю ему успехов в воспитании молодых футболистов — это тяжелый труд. Верю, что он сможет воспитать будущих успешных футболистов», — сказал Гашкин.

Последней командой Мамаева были «Химки».

Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».

Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.

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