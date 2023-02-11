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    Экс-тренер Мамаева: «Горжусь Павлом. Он воспитает будущих успешных игроков»

    Бывший тренер Павла Мамаева по ФШМ Андрей Гашкин прокомментировал новость об окончании карьеры игрока.

    «Это был очень талантливый футболист, которым я горжусь по сей день. Он провел яркую карьеру, радовал всех нас и продвигал футбол вперед. В ФШМ он был самым талантливым. И даже сейчас так у нас и не появилось более талантливого футболиста, чем Мамаев.

    Желаю ему успехов в воспитании молодых футболистов — это тяжелый труд. Верю, что он сможет воспитать будущих успешных футболистов», — сказал Гашкин.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1733

      Красногвардейчик 1 час назад

      Дурная голова, сгубила его

      0
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      Рейтинг: +2341

      serglider > Красногвардейчик 54 минуты назад

      Если честно, то как футболист Мамаев - средненький игрок, проведший свою карьеру в период когда в футболе крутились действительно большие бабки. Вот Мамай с Кокошей и бесились с жир, обалдев от шальных денег))) В ближайшие годы денежная река в спорте заметно "пересохнет"))) Вот и решил Мамай, что не стоит за эти "копейки" надрывать свой пукан)))

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