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  • Экс-тренер Мамаева: «Горжусь Павлом. Он воспитает будущих успешных игроков»

Экс-тренер Мамаева: «Горжусь Павлом. Он воспитает будущих успешных игроков»

11 февраля 2023, 21:12
3

Бывший тренер Павла Мамаева по ФШМ Андрей Гашкин прокомментировал новость об окончании карьеры игрока.

«Это был очень талантливый футболист, которым я горжусь по сей день. Он провел яркую карьеру, радовал всех нас и продвигал футбол вперед. В ФШМ он был самым талантливым. И даже сейчас так у нас и не появилось более талантливого футболиста, чем Мамаев.

Желаю ему успехов в воспитании молодых футболистов — это тяжелый труд. Верю, что он сможет воспитать будущих успешных футболистов», — сказал Гашкин.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1676141727
Дурная голова, сгубила его
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gennadiy
1676186372
Ага,пусть теперь детей воспитывает,пусть будет замом директора какой нибудь академии, по воспитат. работе.
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