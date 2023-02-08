Петржела: «Кипр намного лучше для развития карьеры Кержакова, чем РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера «Кармиотиссы».

«Саша Кержаков — очень перспективный и талантливый молодой тренер. Переезд на Кипр – намного лучше для развития его карьеры, чем работа в РПЛ. Кипрская лига по уровню сопоставима с чемпионатом России, но у них есть еврокубки.

Кипрский клуб вполне может стать для Кержакова трамплином в более сильный европейский чемпионат. Желаю Саше добиться успехов на Кипре и продвинуться еще дальше в европейском футболе», — сказал Петржела.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра.

Кержаков покинул «Пари НН» летом.

До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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