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    Петржела: «Кипр намного лучше для развития карьеры Кержакова, чем РПЛ»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера «Кармиотиссы».

    «Саша Кержаков — очень перспективный и талантливый молодой тренер. Переезд на Кипр – намного лучше для развития его карьеры, чем работа в РПЛ. Кипрская лига по уровню сопоставима с чемпионатом России, но у них есть еврокубки.

    Кипрский клуб вполне может стать для Кержакова трамплином в более сильный европейский чемпионат. Желаю Саше добиться успехов на Кипре и продвинуться еще дальше в европейском футболе», — сказал Петржела.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67148

      portero 1 час назад

      Климат хороший , спокойствие и здоровье поправить непомешает Саше ....

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