Капелло отреагировал на назначение Кержакова в «Кармиотиссу»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера «Кармиотиссы».

«Очень рад за Кержакова! Желаю ему всяческих успехов в «Кармиотиссе», — сказал Капелло.

«Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.

Кержаков покинул «Пари НН» летом.

При нем команда сохранила прописку в РПЛ.

До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!