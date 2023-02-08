Капелло отреагировал на назначение Кержакова в «Кармиотиссу»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера «Кармиотиссы».
«Очень рад за Кержакова! Желаю ему всяческих успехов в «Кармиотиссе», — сказал Капелло.
- «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.
- Кержаков покинул «Пари НН» летом.
- При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
- До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».
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Источник: «Спорт-Экспресс»