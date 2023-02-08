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    Погребняк прокомментировал назначение Кержакова в «Кармиотиссу»

    Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

    «Недавно говорил, что посмотрел бы за Кержаковым в качестве тренера в РПЛ, а сейчас он возглавил клуб на Кипре? Ещe лучше.

    Буду смотреть и болеть за него в чемпионате Кипра. К тому же там есть за кого поболеть и на кого посмотреть из русской диаспоры», — сказал Погребняк.

    • «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.
    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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    Источник: «Чемпионат»

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