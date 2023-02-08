Погребняк прокомментировал назначение Кержакова в «Кармиотиссу»

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Недавно говорил, что посмотрел бы за Кержаковым в качестве тренера в РПЛ, а сейчас он возглавил клуб на Кипре? Ещe лучше.

Буду смотреть и болеть за него в чемпионате Кипра. К тому же там есть за кого поболеть и на кого посмотреть из русской диаспоры», — сказал Погребняк.

«Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.

Кержаков покинул «Пари НН» летом.

При нем команда сохранила прописку в РПЛ.

До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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