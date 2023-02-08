«Пусть докажут!». Матюнин – об обмане полиграфа с помощью психотропных веществ

Арбитр Алексей Матюнин прокомментировал информацию об итогах проверки на полиграфе после прошлогоднего матча РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Матюнин ложно ответил на пять вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

«Это не доказательство, а новое оскорбление. Выводы о психотропном препарате может дать только анализ крови. Пусть докажут, что у них есть.

И почему они публикуют полиграф? Суд подкупили?» – сказал Матюнин.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!