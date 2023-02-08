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    «Пусть докажут!». Матюнин – об обмане полиграфа с помощью психотропных веществ

    Арбитр Алексей Матюнин прокомментировал информацию об итогах проверки на полиграфе после прошлогоднего матча РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов».

    Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Матюнин ложно ответил на пять вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

    «Это не доказательство, а новое оскорбление. Выводы о психотропном препарате может дать только анализ крови. Пусть докажут, что у них есть.

    И почему они публикуют полиграф? Суд подкупили?» – сказал Матюнин.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +228

      eugen-han 1 час назад

      Сложно и почти невозможно доказать посредством полиграфа то, чего нет, - это про совесть, которой нет у Матюнина. Он подлец не просто матёрый, а профессиональный, расчётливый и хладнокровный.

      0
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      Рейтинг: +3449

      serhio80 1 час назад

      истерит, значит правда где-то рядом)

      2
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      Рейтинг: +1859

      шахта Заполярная > serhio80 1 час назад

      Согласен с тобой полностью, рыльце уже не пушком, а щетиной заросло.

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      Рейтинг: +54018

      MaxRnD > шахта Заполярная 1 час назад

      Мохнорыл

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      Рейтинг: +815

      7:1 > serhio80 1 час назад

      представь, что тебя загнали на полиграф, задали вопрос: "у вас были гомосексуальные связи?", а потом вынесли бы на всеобщее обозрение. ты бы ещё не так истерил. значит, правда где-то рядом © как-то так)

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