В «Лионе» ошиблись при медосмотре Изидора. Из-за этого переход нападающего «Локомотива» сорвался

Трансфер форварда Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Лион» не состоялся из-за ошибки медицинского штаба французского клуба.
«Изидор вернулся в расположение «Локомотива» после медицинского обследования.
Немецкие врачи изучили диагноз французских коллег и рекомендовали игроку придерживаться консервативного лечения, хотя он настаивал на вмешательстве.
В «Лионе» же допустили ошибку, приняв застарелую травму за «свежее» повреждение.
Изидор сможет играть за «Локомотив» в конце февраля – начале марта», – сообщил источник ТАСС.
- Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
- Сообщалось, что француз может пропустить более 2 месяцев.
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Источник: ТАСС