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    В «Лионе» ошиблись при медосмотре Изидора. Из-за этого переход нападающего «Локомотива» сорвался

    Трансфер форварда Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Лион» не состоялся из-за ошибки медицинского штаба французского клуба.

    «Изидор вернулся в расположение «Локомотива» после медицинского обследования.

    Немецкие врачи изучили диагноз французских коллег и рекомендовали игроку придерживаться консервативного лечения, хотя он настаивал на вмешательстве.

    В «Лионе» же допустили ошибку, приняв застарелую травму за «свежее» повреждение.

    Изидор сможет играть за «Локомотив» в конце февраля – начале марта», – сообщил источник ТАСС.

    • Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
    • Сообщалось, что француз может пропустить более 2 месяцев.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6813

      Красногорск_Фан 8 минут назад

      Один раз предал, предаст еще раз. Лучше бы сразу свалил и бесповоротно.

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      Рейтинг: +10

      hyfdrr 24 минуты назад

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