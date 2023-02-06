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    В Венгрии заявили, что на трибунах «Ференцвароша» не было российского флага

    Журналист Ласло Борсос, приближенный к «Ференцварошу», заявил, что перформанс болельщиков с использованием белого, синего и красного цветов не имел отношения к России.

    «Фанаты «Ференцвароша» не вплетали российский флаг в клубные цвета. Произошло недопонимание, которое было раздуто российскими СМИ.

    Вчера было празднование болельщиков «Ференцвароша» и венского «Рапида» в честь 35-тилетия дружбы между клубами. Цвета фанатов венской команды похожи на российский триколор. Это был лишь символ дружбы болельщиков и ультрас команд, но никак не российский флаг.

    Никто не думает ни о каких санкциях. Даже если бы венгерские болельщики, например, поддерживали команду с российскими флагами, то не было бы никаких запретов со стороны Футбольной федерации Венгрии», — заявил Борсос.

    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате с 14-очковым отрывом.
    • Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.
    • Станислав Черчесов возглавляет клуб с декабря 2021 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11431

      alex1951 1 минуту назад

      Тоже мне делов ...на одну полоску различаются...)))

      0
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      Рейтинг: +1960

      alefreddy 1 час назад

      красиво и достойно

      0
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      Рейтинг: +2472

      Эном айс 1 час назад

      Бело-зелёный Рапид не может быть бело-лазорево-алым..)

      0
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