Фанаты «Ференцвароша» устроили перфоманс в цветах российского флага

Я ничего не имею против Ференцвароша и Черчесова, но вот флаг "интегрирован" неверно. Цветные полоски - поперёк флага. Не наш это флаг.
Болельщики венгерского «Ференцвароша» накануне устроили красочный перфоманс на трибуне на матче 18-го тура чемпионата страны против «Уйпешта» (3:1).
Фанаты интегрировали в окрас трибуны цвета российского флага. Команду тренирует россиянин Станислав Черчесов.
- «Ференцварош» лидирует в чемпионате с 14-очковым отрывом.
- Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.
- Черчесов в клубе с декабря 2021 года.
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