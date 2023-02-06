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    Фанаты «Ференцвароша» устроили перфоманс в цветах российского флага

    Болельщики венгерского «Ференцвароша» накануне устроили красочный перфоманс на трибуне на матче 18-го тура чемпионата страны против «Уйпешта» (3:1).

    Фанаты интегрировали в окрас трибуны цвета российского флага. Команду тренирует россиянин Станислав Черчесов.

    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате с 14-очковым отрывом.
    • Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.
    • Черчесов в клубе с декабря 2021 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6167

      Давид59 1 минуту назад

      Я ничего не имею против Ференцвароша и Черчесова, но вот флаг "интегрирован" неверно. Цветные полоски - поперёк флага. Не наш это флаг.

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