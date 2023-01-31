Гендиректор «Зенита» ответил, возможно ли возвращение в клуб Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтвердил, но и не опроверг наличие переговоров о переходе форварда «Байера» Сердара Азмуна.

Сообщалось, что иранец может вернуться в клуб РПЛ, если сорвется его трансфер в «Марсель».

«Ждите заявление в ближайшее время», – сказал Медведев.

Рыночная стоимость иранца – 12 миллионов евро.

За «Зенит» он выступал с 2019 по 2021 год.

В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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