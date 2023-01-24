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    Бэйл начал профессиональную карьеру в гольфе. Он ушел из футбола две недели назад

    Экс-футболист «Реала» Гарет Бэйл начал профессиональную карьеру игрока в гольф.

    33-летний валлиец, завершивший футбольную карьеру две недели назад, сообщил в соцсетях о том, что примет участие в турнире PGA Tour в Калифорнии.

    Фото: соцсети Бэйла.

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    Источник: «Бомбардир»

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