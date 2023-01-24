Бэйл начал профессиональную карьеру в гольфе. Он ушел из футбола две недели назад

Экс-футболист «Реала» Гарет Бэйл начал профессиональную карьеру игрока в гольф.
33-летний валлиец, завершивший футбольную карьеру две недели назад, сообщил в соцсетях о том, что примет участие в турнире PGA Tour в Калифорнии.
- «Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.
- Он также играл за «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».
- Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».
- Он провел 111 матчей за сборную Уэльса и забил 40 голов.
Фото: соцсети Бэйла.
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Источник: «Бомбардир»