Бэйл начал профессиональную карьеру в гольфе. Он ушел из футбола две недели назад

Экс-футболист «Реала» Гарет Бэйл начал профессиональную карьеру игрока в гольф.

33-летний валлиец, завершивший футбольную карьеру две недели назад, сообщил в соцсетях о том, что примет участие в турнире PGA Tour в Калифорнии.

«Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.

Он также играл за «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».

Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».

Он провел 111 матчей за сборную Уэльса и забил 40 голов.

Фото: соцсети Бэйла.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно