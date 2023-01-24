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  • Мбаппе – первый игрок в истории «ПСЖ», сделавший пента-трик

Мбаппе – первый игрок в истории «ПСЖ», сделавший пента-трик

24 января 2023, 07:59

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил пять мячей в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Пейс де Кассель» (7:0).

24-летний француз установил клубный рекорд по голам за один матч. Ранее никому в «ПСЖ» не удавалось забить больше четырех мячей за игру.

Мбаппе также впервые за карьеру забил больше четырех голов за один матч.

  • Килиан – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
  • Летом Мбаппе вместо перехода в «Реал» решил продлить контракт с «ПСЖ» до 2026 года.

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Источник: Stats Foot
Франция. Кубок ПСЖ Пейс де Кассель Мбаппе Килиан
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