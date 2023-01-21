Изидор может уйти из «Локомотива»

Пускай уходит.
Начал хорошо, забивал в каждом матче, потом сдулся, а перед зимней паузой был обычным игроком, ничем не лучше и не хуже других посредственных легионеров.
«Лорьян» претендует на форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.
22-летний футболист входит в шорт-лист французского клуба, который ищет замену Данго Уаттара, ушедшему в «Борнмут».
- Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Француз забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
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