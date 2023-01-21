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    Изидор может уйти из «Локомотива»

    «Лорьян» претендует на форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.

    22-летний футболист входит в шорт-лист французского клуба, который ищет замену Данго Уаттара, ушедшему в «Борнмут».

    • Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Француз забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5096

      PAREVG. 2 часа назад

      Пускай уходит.
      Начал хорошо, забивал в каждом матче, потом сдулся, а перед зимней паузой был обычным игроком, ничем не лучше и не хуже других посредственных легионеров.

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      Рейтинг: +6773

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Ну и покер . Освободит место в заявке пацанам из нашей страны. Хотел написать сначала русским, потом вспомнил что у нас 193 национальности в стране, и многие из них оставили большой след в истории Локомотива.

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      Рейтинг: +5096

      PAREVG. > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Приветствую.
      В нынешнем составе Локомотива, вообще нет легионера, после ухода которого можно сказать: хороший был игрок, жаль что ушел.

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      Рейтинг: +6773

      Красногорск_Фан > PAREVG. 2 часа назад

      Раскрыть игрока дело тренера. Кто знает какими бы они были у Зидана , Гвардиолы или ЮПС. Но по их текущему состоянию и настрою и правда никого не жаль

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