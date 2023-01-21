В «Вероне» подтвердили переговоры об аренде форварда ЦСКА

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал новость о возможном подписании нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.
«Мы действительно ведем переговоры по аренде Адольфо Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях», – сказал Маррокку.
- «Верона» готова арендовать аргентинца за 1 миллион евро.
- ЦСКА хочет включить в сделку пункт об обязательном выкупе Гайча за 6 миллионов евро.
- Итальянский клуб против указанного условия.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Sport24