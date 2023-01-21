Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Вероне» подтвердили переговоры об аренде форварда ЦСКА

    Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал новость о возможном подписании нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

    «Мы действительно ведем переговоры по аренде Адольфо Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях», – сказал Маррокку.

    • «Верона» готова арендовать аргентинца за 1 миллион евро.
    • ЦСКА хочет включить в сделку пункт об обязательном выкупе Гайча за 6 миллионов евро.
    • Итальянский клуб против указанного условия.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Назван европейский клуб, желающий подписать форварда ЦСКА Гайча
    В ЦСКА сообщили, что Гайч близок к переходу в европейский клуб
    Три аргентинских клуба заинтересованы в Гайче 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +531

      Таврида 1 час назад

      Мовсесьян с Бабаевым пытаются прикрыть свои трансферные косяки, но у них не очень получается. Если Гайча за 6 лямов не впарить, что они пилить будут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1565

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Лучше бы туда Зе отправили

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11