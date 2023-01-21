Назван европейский клуб, желающий подписать форварда ЦСКА Гайча

Стало известно, куда может перейти нападающий ЦСКА Адольфо Гайч во время зимнего трансферного окна.

Ранее в ЦСКА подтвердили переговоры о переходе 23-летнего футболиста в европейский клуб.

По информации «Евро-Футбол», речь идет об итальянской «Вероне», которая готова арендовать аргентинца за 1 миллион евро.

ЦСКА хочет включить в сделку пункт об обязательном выкупе Гайча за 6 миллионов евро, но клуб Серии А против такого условия.

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