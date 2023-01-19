Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Овчинников: «Кокорин с Мамаевым вернулись из тюрьмы нормальными мужиками. Не испортились»

    Известный тренер Валерий Овчинников высказался о проблемах полузащитника «Спартака» Квинси промеса с законом.

    – Дело теоретически может и до тюрьмы дойти.

    – Ну что поделать... Кокорин с Мамаевым оттуда нормальными мужиками вернулись. Не испортились. Не видел у них наколки «Не забуду мать родную».

    Сейчас сложно гадать, что будет с этим Промесом. Мы не знаем всех нюансов его истории. Ни начала, ни конца. Как к футболисту у меня к нему отношение не поменялось. Правда, есть такое понятие – морально-волевые качества. Вот к моральной составляющей Промеса у многих возникли вопросы.

    • 31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам.
    • Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.
    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Овчинников: «Промес – головорез. Зачем он родственника вилкой поколол?» 8
    Каррера: «Промес уже наполовину русский» 3
    Промес: «Мне нравится хоккей! Только расстроен, что «Спартак» проиграл» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11