Овчинников: «Кокорин с Мамаевым вернулись из тюрьмы нормальными мужиками. Не испортились»

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о проблемах полузащитника «Спартака» Квинси промеса с законом.

– Дело теоретически может и до тюрьмы дойти.

– Ну что поделать... Кокорин с Мамаевым оттуда нормальными мужиками вернулись. Не испортились. Не видел у них наколки «Не забуду мать родную».

Сейчас сложно гадать, что будет с этим Промесом. Мы не знаем всех нюансов его истории. Ни начала, ни конца. Как к футболисту у меня к нему отношение не поменялось. Правда, есть такое понятие – морально-волевые качества. Вот к моральной составляющей Промеса у многих возникли вопросы.

31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам.

Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

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