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    Бийол назвал причину ухода из ЦСКА в июле

    Полузащитник «Удинезе» Яка Бийол объяснил, почему покинул ЦСКА в июле 2022 года.

    — «Удинезе» тебя именно купил, ты не разрывал контракт — агент говорил, ты о таком и не думал. Для тебя это было принципиально?

    — У меня был вариант с «Удинезе», и ЦСКА понял мою позицию. Я рад, что переход, прежде всего, помог моему бывшему клубу, а не навредил.

    Всем, кто тогда играл в России, было трудно сделать правильный выбор. Я хотел уйти, но должен был сделать все во благо ЦСКА. И счастлив, что все закончилось полноценным трансфером.

    — Когда ты размышлял над уходом, говорил: «Это касается не только футбола. У меня есть семья. Европа или нет — не главный вопрос». Почему он встал так остро? Нельзя было быть с родными в России?

    — Тогда это было правда сложно. После начала всем известных событий действительно затруднился выезд из России. Были проблемы с визами и самолетами. Стало трудно навещать близких.

    А Удине недалеко от Словении, это важно. Без проблем навещаю семью, а она — меня.

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    Источник: Sport24

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