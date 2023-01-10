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    Аршавин – о Каррере: «Не знаю, кому он еще нужен, кроме «Спартака»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможное возвращение Массимо Карреры в РПЛ.

    «Я думаю, Каррере интересен только «Спартак». Я не знаю, кому он еще нужен, и непонятно, кто ему может заплатить столько, сколько заплатит «Спартак», – сказал Аршавин.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.
    • Сообщалось, что тренера хотел пригласить «Рубин».
    • Сам он говорил о желании поработать в сборной России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16635

      NewLife 1 час назад

      Обсуждай лучше свою помойку, из которой бегут игроки, а не Спартак.

      0
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      Рейтинг: +617

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      После Спартака этого физрука даже помощником никуда не берут. Гыгыгы

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