Аршавин – о Каррере: «Не знаю, кому он еще нужен, кроме «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможное возвращение Массимо Карреры в РПЛ.
«Я думаю, Каррере интересен только «Спартак». Я не знаю, кому он еще нужен, и непонятно, кто ему может заплатить столько, сколько заплатит «Спартак», – сказал Аршавин.
- Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
- При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.
- Сообщалось, что тренера хотел пригласить «Рубин».
- Сам он говорил о желании поработать в сборной России.
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Источник: «Р-Спорт»