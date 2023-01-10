Аршавин – о Каррере: «Не знаю, кому он еще нужен, кроме «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможное возвращение Массимо Карреры в РПЛ.

«Я думаю, Каррере интересен только «Спартак». Я не знаю, кому он еще нужен, и непонятно, кто ему может заплатить столько, сколько заплатит «Спартак», – сказал Аршавин.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.

Сообщалось, что тренера хотел пригласить «Рубин».

Сам он говорил о желании поработать в сборной России.

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