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    «За что их осуждать?». Байрамян – об отъезде легионеров из России

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о том, что ряд иностранных футболистов в 2022 году покинули клубы РПЛ.

    – Как ты воспринял отъезд легионеров?

    – Я ни на кого зла не держу. Мне просто было жаль, что с чемпионатом такое происходит. А уезжать или нет – это кто как решит. Прекрасно все понимаю, я правда не глупый человек.

    Кто-то даже если не хотел уезжать, но давили через федерацию футбола. Много историй. Поэтому за что их осуждать? Это их выбор.

    Повторюсь, мне жаль, что чемпионат стал слабее. Потому что хочешь не хочешь, но легионеров не просто так приглашали, а чтобы они усилили, дали результат.

    – Иностранцев больше всего пугало закрытие аэропорта?

    – Насколько помню, Али Соу ездил с нами на поездах, еще кто-то. Думаю, тут в совокупности все. И тяжелая дорогая, и это давление от СМИ, Европы, со стороны федераций.

    Плюс, мне кажется, что у европейцев менталитет и характер не такой закаленный, как у людей из бывшего СССР. Мы привыкли проходить более тяжелые моменты, чем они.

    С такими трудностями они не готовы сталкиваться – и решили уехать. Это лично мое мнение.

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    Источник: «Матч ТВ»

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