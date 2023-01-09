Агент Изидора прокомментировал новость, что француз не летит на сборы «Локомотива»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал новость о том, что его клиент не полетит на сборы с москвичами.
— С чего вы взяли, что Вильсон не летит на сборы?
— Сообщается, что он уходит из «Локомотива».
— Не верьте всем слухам.
- Сообщалось, что арендовать Изидора хочет греческий ПАОК.
- 22-летний Изидор куплен «Локомотивом» год назад у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.
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Источник: «РБ Спорт»