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    Агент Изидора прокомментировал новость, что француз не летит на сборы «Локомотива»

    Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал новость о том, что его клиент не полетит на сборы с москвичами.

    — С чего вы взяли, что Вильсон не летит на сборы?

    — Сообщается, что он уходит из «Локомотива».

    — Не верьте всем слухам.

    • Сообщалось, что арендовать Изидора хочет греческий ПАОК.
    • 22-летний Изидор куплен «Локомотивом» год назад у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23933

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Изидор пока ещё не сошёл с рельсов.

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