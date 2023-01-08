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    «Он сильнее Головина». Камоцци назвал сильнейшего российского игрока последних пяти лет

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает полузащитника «Торино» Алексея Миранчука сильнейшим российским игроком последних лет.

    «На мой взгляд, лучший российский футболист за последние пять лет — Алексей Миранчук. Переход из РПЛ в Серию А был верным решением, здесь он становится лучше с каждым годом.

    Александр Головин? Это тоже отличный игрок, но Миранчук сильнее. Алексей играет в более тяжелом и конкурентном чемпионате и держит высокий уровень дольше, чем Головин», — сказал Камоцци.

    • Миранчук принадлежит «Аталанте».
    • В сезоне Серии А у Миранчука 10 матчей, 3 гола, ассист.
    • Миранчук – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1523

      Artemka444 27 секунд назад

      Херню какую то спорол!!!

      0
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      Рейтинг: +1008

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Все верно сказал
      Но Саша тоже большой молодец

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