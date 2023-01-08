«Он сильнее Головина». Камоцци назвал сильнейшего российского игрока последних пяти лет

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает полузащитника «Торино» Алексея Миранчука сильнейшим российским игроком последних лет.

«На мой взгляд, лучший российский футболист за последние пять лет — Алексей Миранчук. Переход из РПЛ в Серию А был верным решением, здесь он становится лучше с каждым годом.

Александр Головин? Это тоже отличный игрок, но Миранчук сильнее. Алексей играет в более тяжелом и конкурентном чемпионате и держит высокий уровень дольше, чем Головин», — сказал Камоцци.

Миранчук принадлежит «Аталанте».

В сезоне Серии А у Миранчука 10 матчей, 3 гола, ассист.

Миранчук – воспитанник «Локомотива».

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