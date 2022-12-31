Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Руководство «Эспаньола» бойкотирует дерби с «Барселоной» из-за приостановки дисквалификации Левандовского

    В пятницу центральный суд Мадрида отложил начало действия дисквалификации нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

    Поляк должен был пропустить три матча, в том числе против «Эспаньола», однако из-за судебного решения он сможет сыграть в каталонском дерби.

    В «Эспаньоле» крайне недовольны произошедшим. В знак протеста руководство клуба бойкотирует игру на «Камп Ноу».

    • Дерби состоится сегодня в 16:00 мск.
    • 34-летний Левандовски забил 18 голов и сделал 4 ассиста в 19 матчах этого сезона.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Левандовски – о смерти Пеле: «На небесах появилась новая звезда»
    Левандовски ответил на вопрос, кто его лучший друг в футболе
    Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS 2
    Источник: сайт «Эспаньола»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11330

      R_a_i_n 36 минут назад

      Я чет не пойму. Дисква не подряд 3 матча что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1987

      Shlоmо 50 минут назад

      Юристы Барсы опять нагнули Тебаса...:)))... Именно так и работают честные суды в цивилизованных странах... Дисквалификация распространяется только на матчи с Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Бетис, сказал судья...:)))))

      Тебас превращает ЛаЛигу в Лигу клоунов. Про само удаление можно оставить на судью. Но три матча ни за что, а теперь это решение. Кстати, теперь они могут вырубить Левандовского на любой матч Лиги, с Атлетико например. Отложенный штраф на любой матч Лиги на их выбор. Цирк...

      Пи.Си. Дисквалификация будет действовать в более важных матчах (С)Перес...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11