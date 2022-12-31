Руководство «Эспаньола» бойкотирует дерби с «Барселоной» из-за приостановки дисквалификации Левандовского

В пятницу центральный суд Мадрида отложил начало действия дисквалификации нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.
Поляк должен был пропустить три матча, в том числе против «Эспаньола», однако из-за судебного решения он сможет сыграть в каталонском дерби.
В «Эспаньоле» крайне недовольны произошедшим. В знак протеста руководство клуба бойкотирует игру на «Камп Ноу».
- Дерби состоится сегодня в 16:00 мск.
- 34-летний Левандовски забил 18 голов и сделал 4 ассиста в 19 матчах этого сезона.
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Источник: сайт «Эспаньола»