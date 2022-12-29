«Ювентус» хочет подписать лучшего вратаря ЧМ-2022

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может перейти в «Ювентус».

По информации CalcioMercatoWeb, туринский клуб хочет обменять голкипера Войцеха Щесного на лучшего вратаря ЧМ-2022. Однако, поляк не планирует уходить из «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет продать Мартинеса из-за его поведения на чемпионате мира.

Мартинес выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».

На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.

Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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