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    «Ювентус» хочет подписать лучшего вратаря ЧМ-2022

    Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может перейти в «Ювентус».

    По информации CalcioMercatoWeb, туринский клуб хочет обменять голкипера Войцеха Щесного на лучшего вратаря ЧМ-2022. Однако, поляк не планирует уходить из «Ювентуса».

    Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет продать Мартинеса из-за его поведения на чемпионате мира.

    • Мартинес выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
    • Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
    • На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.
    • Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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    Источник: CalcioMercatoWeb

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