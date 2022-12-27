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    Защитник «Урала» Бевеев может выбрать сборную Казахстана вместо России

    Сборная Казахстана рассматривает возможность заиграть правого защитника «Урала» Мингияна Бевеева.

    27-летний футболист может дебютировать за казахстанскую национальную команду уже в 2023 году.

    В ноябре он был в расширенном списке сборной России, но в итоговый состав не попал.

    • Бевеев родился в Калмыкии.
    • У него есть 2 гражданства – РФ и Казахстана.
    • Сборная России отстранена от международных турниров на неопределенный срок.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +390

      aldo conte 45 минут назад

      И правильно сделает. Как только Россия перейдет в Азию, те, у кого есть мозги, начнут искать себе варианты для ухода в другие сборные. Лучше играть за Кипр или Фарерские острова в Европе, чем за Россию в Азии.

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      Рейтинг: +928

      Fialet > aldo conte 20 минут назад

      А чем лучше играть за эти сборные в Европе, чтобы всегда от всех отгребать? Сомнительное удовольствие.

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