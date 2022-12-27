Защитник «Урала» Бевеев может выбрать сборную Казахстана вместо России

И правильно сделает. Как только Россия перейдет в Азию, те, у кого есть мозги, начнут искать себе варианты для ухода в другие сборные. Лучше играть за Кипр или Фарерские острова в Европе, чем за Россию в Азии.
Сборная Казахстана рассматривает возможность заиграть правого защитника «Урала» Мингияна Бевеева.
27-летний футболист может дебютировать за казахстанскую национальную команду уже в 2023 году.
В ноябре он был в расширенном списке сборной России, но в итоговый состав не попал.
- Бевеев родился в Калмыкии.
- У него есть 2 гражданства – РФ и Казахстана.
- Сборная России отстранена от международных турниров на неопределенный срок.
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