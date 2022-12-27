Защитник «Урала» Бевеев может выбрать сборную Казахстана вместо России

Сборная Казахстана рассматривает возможность заиграть правого защитника «Урала» Мингияна Бевеева.

27-летний футболист может дебютировать за казахстанскую национальную команду уже в 2023 году.

В ноябре он был в расширенном списке сборной России, но в итоговый состав не попал.

Бевеев родился в Калмыкии.

У него есть 2 гражданства – РФ и Казахстана.

Сборная России отстранена от международных турниров на неопределенный срок.

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