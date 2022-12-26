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    Радимов двумя словами охарактеризовал игру сборной Польши на ЧМ-2022

    Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал «архаичным и скучнейшим» футбол, продемонстрированный Польшей на прошедшем чемпионате мира.

    – Какие тренды задал чемпионат мира в Катаре, на ваш взгляд? Для меня одно из открытий – включенность всех сборных в игру с первой до последней секунды, то есть как раз то, чего так не хватает российскому чемпионату. Ваша позиция?

    – Согласен, но только добавлю: всех, кроме поляков, причем говорю так не из-за политических предубеждений.

    Просто, во-первых, сборная Польши незаслуженно вышла в 1/8 финала, а, во-вторых, показала архаичный, скучнейший футбол.

    Десять человек стоят в своей штрафной при счете 0:2 только потому, что их устраивал этот результат... Безобразие.

    Я сильно болел за мексиканцев, которым требовалось забить еще один мяч, но...

    • Поляки вылетели с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала от Франции.
    • Они вышли из группы с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

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    Источник: Bobsoccer

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    26.12.2022 23:07
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