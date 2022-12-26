Тренер «Крыльев» Осинькин оценил перспективы перехода РФС в Азию

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном переходе российского футбола из Европы в Азию.

«Переход российского футбола в АФК – сложный вопрос, в котором необходимо многое просчитать.

В этом есть определенные риски: как скоро нас могут вернуть в УЕФА или не будет ли обиды у Европейской ассоциации, если мы выберем переход в Азию и, главное – ждет ли нашего участия сама АФК?!

В финансовом плане участие в Азиатской лиге по сравнению с европейской – две большие разницы. Поэтому стоит вопрос практики международных игр. В экономическом плане некоторые наши клубы в минусе. Мы не владеем всей ситуацией и здесь нет однозначного мнения.

Я увлекался только европейским футболом. Если смотреть как клубное участие в АФК, мы находимся на 11-м месте и попасть в тройку нам будет сложно.

Мы в этом сезоне не представляем себя наверху таблицы. Не про нас пока. Грубо говоря, не наша свадьба.

Надо иметь в виду, что логистически это сверхсложный турнир и будет гораздо сложнее, чем европейский.

Раньше мы действительно были выше азиатских команд, и они не представляли из себя сильного конкурента. Но стоит отметить: Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия весьма достойно себя проявили на ЧМ. Теперь не будет однозначной «прогулки» в Азиатской конфедерации.

При переходе в АФК минус от хороших покупок легионеров или хуже качеством не будет. Всем интересны международные матчи. Последнее время легионеры, которые к нам попадают, летать не бояться, приучены к расстояниям. Наши легионеры по два дня летают домой.

Потеряем ли мы зрелищность? Понятно, что мы там не найдем Германию и Францию. Должны быть правильные ожидания от этого перехода.

Мы должны себе ставить задачу, что не можем лишить определенного поколения футболистов возможности играть на международном уровне и в том числе попасть на чемпионат мира.

В этом контексте всегда будет интерес. Не стоит удивляться, если он будет меньше, чем европейский. Касается и сборной команды, и клубного уровня.

По сравнению с европейской лигой, мы не будет постоянно в конкурентноспособной среде. Но то, что имеем на сегодняшний день: нет официальных матчей сборной и нет клубного уровня УЕФА – это надо заменить.

Лучше сменить матчами Азиатской конфедерации, чем не иметь ничего», – сказал Осинькин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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