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    Модрич, Мбаппе, Бензема и Месси – в сборной 2022 года от L’Equipe

    Французское издание L’Equipe представило собственную версию символической сборной 2022 года.

    Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»);

    Защитники: Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»);

    Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»);

    Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

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    https://www.championat.com/football/news-4938851-messi-mbappe-i-benzema-v-simvolicheskoj-sbornoj-2022-goda-po-versii-l-equipe.html?utm_source=copypaste

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      regerher 5 минут назад

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