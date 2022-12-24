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Модрич, Мбаппе, Бензема и Месси – в сборной 2022 года от L’Equipe

24 декабря 2022, 12:27
1

Французское издание L’Equipe представило собственную версию символической сборной 2022 года.

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»);

Защитники: Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»);

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»);

Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

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https://www.championat.com/football/news-4938851-messi-mbappe-i-benzema-v-simvolicheskoj-sbornoj-2022-goda-po-versii-l-equipe.html?utm_source=copypaste

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Источник: L’Equipe
Реал Манчестер Сити Ливерпуль РБ Лейпциг Милан Манчестер Юнайтед ПСЖ Бельгия Англия Нидерланды Хорватия Франция Бразилия Аргентина Месси Лионель Бензема Карим Модрич Лука Уокер Кайл Де Брюйне Кевин Куртуа Тибо ван Дейк Вирджил Каземиро Мбаппе Килиан Эрнандес Тео Гвардиол Йошко
Комментарии (1)
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sined1951
1671903543
С такой сборной можно согласиться.
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