Модрич, Мбаппе, Бензема и Месси – в сборной 2022 года от L’Equipe

Французское издание L’Equipe представило собственную версию символической сборной 2022 года.
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»);
Защитники: Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»);
Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»);
Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
https://www.championat.com/football/news-4938851-messi-mbappe-i-benzema-v-simvolicheskoj-sbornoj-2022-goda-po-versii-l-equipe.html?utm_source=copypaste
Источник: L’Equipe