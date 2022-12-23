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Павлюченко: «Мне не хватает футбола»

23 декабря 2022, 21:46
1

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от жизни после завершения карьеры.

«Если бы я был действующим футболистом, то мог бы сказать, что устал. Однако я уже закончил играть в футбол. Мне всe-таки не хватает футбола – я им живу.

Смотреть чемпионат мира, чемпионат Европы или Лигу чемпионов всегда хочется, причeм не только футболисту, который всю жизнь играл в футбол, но и любому, кто его любит», – сказал Павлюченко.

  • Нападающий закончил карьеру в октябре.
  • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
  • Он провел 51 матч за сборную России и забил 21 гол. Бронзовый призер Евро-2008.

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https://www.championat.com/football/news-4938261-roman-pavlyuchenko-mne-ne-hvataet-futbola-ya-im-zhivu.html?utm_source=copypaste

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман
Комментарии (1)
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yorgenbarenz
1671876556
Возьми молодняк с улицы и тренируй их.Сколоти команду и эти ребята,в знак благодарности тебе-большому мастеру,понесут всех подряд .Ведь не секрет,что у нас молодые резко перестают расти в мастерстве по мере взросления.Причина понятна-их тренеры нигде не играли.Почин Павлюченко вызовет резонанс и РФС придётся прикидываться хорошими людьми и патриотами.Наш футбол пойдёт в гору,потому,что,чинушам,спасая свои тёплые места,придётся работать по-настоящему и найдутся хорошие деньги на достойные зарплаты бывшим знаменитым российским игрокам,взявшим себе в воспитание молодняк с улицы.
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