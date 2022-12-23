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    Павлюченко: «Мне не хватает футбола»

    Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от жизни после завершения карьеры.

    «Если бы я был действующим футболистом, то мог бы сказать, что устал. Однако я уже закончил играть в футбол. Мне всe-таки не хватает футбола – я им живу.

    Смотреть чемпионат мира, чемпионат Европы или Лигу чемпионов всегда хочется, причeм не только футболисту, который всю жизнь играл в футбол, но и любому, кто его любит», – сказал Павлюченко.

    • Нападающий закончил карьеру в октябре.
    • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
    • Он провел 51 матч за сборную России и забил 21 гол. Бронзовый призер Евро-2008.

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    https://www.championat.com/football/news-4938261-roman-pavlyuchenko-mne-ne-hvataet-futbola-ya-im-zhivu.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.12.2022 21:46
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