Павлюченко: «Мне не хватает футбола»

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от жизни после завершения карьеры.

«Если бы я был действующим футболистом, то мог бы сказать, что устал. Однако я уже закончил играть в футбол. Мне всe-таки не хватает футбола – я им живу.

Смотреть чемпионат мира, чемпионат Европы или Лигу чемпионов всегда хочется, причeм не только футболисту, который всю жизнь играл в футбол, но и любому, кто его любит», – сказал Павлюченко.

Нападающий закончил карьеру в октябре.

Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».

Он провел 51 матч за сборную России и забил 21 гол. Бронзовый призер Евро-2008.

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https://www.championat.com/football/news-4938261-roman-pavlyuchenko-mne-ne-hvataet-futbola-ya-im-zhivu.html?utm_source=copypaste