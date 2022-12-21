Тарханов назвал неоднозначным решение Сычевого перейти в «Крылья»: «Может вылететь с клубом в Первую лигу»

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Сложно сказать, почему он выбрал «Крылья», видимо, свои причины. Если брать футбольную составляющую, то обе команды играют в похожий футбол, который основан на контроле мяча.

Посмотрим, как он проявит себя в Самаре. Но может получиться и такое, что Сычевой вместе с «Крыльями» вылетит в Первую лигу по итогам сезона. Неоднозначное решение», — сказал Тарханов.

Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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