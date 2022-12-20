Фанат сборной Аргентины погиб во время празднования победы на ЧМ-2022

В Аргентине произошла трагедия с участием болельщика национальной сборной.

22-летний Себастьян Оскар Масиэль погиб, празднуя победу команды на чемпионате мира-2022.

Парень катался на мотоцикле с накинутым вокруг шеи флагом, который зацепился за колесо и задушил его.

Аргентинцы стали чемпионами мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

В финале ЧМ-2022 они победили Францию в серии пенальти.

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