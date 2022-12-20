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    Фанат сборной Аргентины погиб во время празднования победы на ЧМ-2022

    В Аргентине произошла трагедия с участием болельщика национальной сборной.

    22-летний Себастьян Оскар Масиэль погиб, празднуя победу команды на чемпионате мира-2022.

    Парень катался на мотоцикле с накинутым вокруг шеи флагом, который зацепился за колесо и задушил его.

    • Аргентинцы стали чемпионами мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.
    • В финале ЧМ-2022 они победили Францию в серии пенальти.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +52573

      MaxRnD 26 минут назад

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      Рейтинг: +481

      Андреич 39 минут назад

      Бедолага. Не слышал об Айседоре Дункан.

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