Марциняк – о финале ЧМ-2022: «Сделаем все, чтобы о судьях не было сказано ни слова»

Главный арбитр финала ЧМ-2022 Шимон Марциняк поделился ожиданиями от предстоящего матча.

«Я ожидаю отличной игры. Аргентина и Франция — две великие команды с потрясающими именами, которые каждую секунду могут сделать что-то потрясающее.

Мы уже судили обе команды, они нас знают. Сделаем все, чтобы после игры о судьях не было сказано ни слова», — сказал Марциняк.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира