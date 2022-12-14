Рой Кин: «Наблюдать за Месси – настоящая привилегия. Надеюсь, он выиграет ЧМ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин пожелал форварду сборной Аргентины Лионелю Месси победы на чемпионате мира.

«Очень надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира. Это достижение станет для его карьеры своего рода вишенкой на торте. Наблюдать за игрой такого игрока – настоящая привилегия», – цитирует Кина «Чемпионат» со ссылкой на ITV.

Накануне Аргентина в 1/2 финала ЧМ-2022 прошла Хорватию (3:0).

У Месси гол и ассист.

18 декабря в финале Аргентина сыграет с Францией или Марокко.

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