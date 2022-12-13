Ибрагимович прокомментировал уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о том, что «Манчестер Юнайтед» в ноябре расторг контракт с Криштиану Роналду.
«Мы никогда не узнаем, что произошло на самом деле. Все высказывают собственные версии для самозащиты – и сам Роналду, и тренер, и клуб.
Со мной было бы не так, я бы рассказал вам всю правду. Но мы разные. Все беспокоятся о своей репутации», – заявил Ибрагимович.
- 37-летний Роналду – свободный агент.
- «МЮ» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
- Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.
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Источник: Daily Mail