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    Ибрагимович прокомментировал уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о том, что «Манчестер Юнайтед» в ноябре расторг контракт с Криштиану Роналду.

    «Мы никогда не узнаем, что произошло на самом деле. Все высказывают собственные версии для самозащиты – и сам Роналду, и тренер, и клуб.

    Со мной было бы не так, я бы рассказал вам всю правду. Но мы разные. Все беспокоятся о своей репутации», – заявил Ибрагимович.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • «МЮ» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 19:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23746

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Врёшь, Ибра, ничего бы ты не рассказал. Как и все. Вот когда закончишь играть, тогда и расскажешь, как и все.

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